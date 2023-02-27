Рогозин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Рогозин Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Рогозин Фёдор

Мать ребёнка: Меланья

Рождение ребёнка
1770

Сын: Рогозин Емельян

Мать ребёнка: Меланья

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Меланья

Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья

Смерть
Неизвестно
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