Рогозин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Рогозин Анисим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Рогозин Фёдор
Мать ребёнка: Меланья
Рождение ребёнка
1770
Сын: Рогозин Емельян
Мать ребёнка: Меланья
Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья
Смерть
Неизвестно