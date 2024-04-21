Шатский Григорий Семёнович
Место рожденияКатенино Варненский район Челябинская область
Дата рождения17.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1866
Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: Шатская Агрипина Григорьевна
Катенино Варненский район Челябинская область
Умерла в возрасте 5 лет от оспы 04 июня 1902 году
Рождение ребёнка
25.12.1908
Сын: Шатский Степан Григорьевич
Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
1914
Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Шатский Захар Григорьевич
Мать ребёнка: Мих Т Ина Лынова Шатская Ирина Тимофеевна
Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
21.10.1927
Дочь: Шатских Полина Григорьевна
Мать ребёнка: Мих Т Ина Лынова Шатская Ирина Тимофеевна
Катенино Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатская Анна Нюся Григорьевна
Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Катенино Варненский район Челябинская область
Работал сталеваром в Магнитогорске на ММК. почётный сталеваром, орденаносец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатская Александра Шура Григорьевна
Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатская Таисья Григорьевна
Катенино Варненский район Челябинская область
Смерть
Неизвестно