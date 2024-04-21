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Шатский Григорий Семёнович

Место рождения

Катенино Варненский район Челябинская область

Дата рождения

17.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1866

Отец: Шатский Семён Фёдорович

Мать: Шатская Кораткина Мария Савельевна

Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Шатская Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Катенино Варненский район Челябинская область
Умерла в возрасте 5 лет от оспы 04 июня 1902 году
Рождение ребёнка
25.12.1908

Сын: Шатский Степан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шатский Яков Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шатский Захар Григорьевич

Мать ребёнка: Мих Т Ина Лынова Шатская Ирина Тимофеевна

Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
21.10.1927

Дочь: Шатских Полина Григорьевна

Мать ребёнка: Мих Т Ина Лынова Шатская Ирина Тимофеевна

Катенино Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мих Т Ина Лынова Шатская Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатская Анна Нюся Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатский Егор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Катенино Варненский район Челябинская область
Работал сталеваром в Магнитогорске на ММК. почётный сталеваром, орденаносец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатская Александра Шура Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатская Таисья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Катенино Варненский район Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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