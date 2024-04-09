Шатский Егор Григорьевич
Место рожденияКатенино Варненский район Челябинская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шатский Григорий Семёнович
Катенино Варненский район Челябинская область
Работал сталеваром в Магнитогорске на ММК. почётный сталеваром, орденаносец
Смерть
Неизвестно
Магнитогорск Челябинская область