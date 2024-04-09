Шатский Егор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатский Егор Григорьевич

Место рождения

Катенино Варненский район Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатский Григорий Семёнович

Мать: не указана

Катенино Варненский район Челябинская область
Работал сталеваром в Магнитогорске на ММК. почётный сталеваром, орденаносец
Смерть
Неизвестно
Магнитогорск Челябинская область
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