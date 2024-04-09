Шатский Семён Фёдорович
Место рожденияКатенино Варненский район Челябинская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шатский Фёдор
Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
17.01.1866
Сын: Шатский Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Шатская Кораткина Мария Савельевна
Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
25.07.1868 ст.
Мать ребёнка: Шатская Мария Савельевна
Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Шатская Кораткина Мария Савельевна
Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шатский Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Шатская Кораткина Мария Савельевна
Катенино Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатская Мария Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно