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Шатский Семён Фёдорович

Место рождения

Катенино Варненский район Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатский Фёдор

Мать: не указана

Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
17.01.1866

Сын: Шатский Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Шатская Кораткина Мария Савельевна

Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
25.07.1868 ст.

Сын: Шатский Стефан Семёнович

Мать ребёнка: Шатская Мария Савельевна

Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Шатский Семён Семёнович

Мать ребёнка: Шатская Кораткина Мария Савельевна

Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Шатский Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Шатская Кораткина Мария Савельевна

Катенино Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатская Мария Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатская Кораткина Мария Савельевна

Смерть
Неизвестно
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