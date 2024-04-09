Шатская Кораткина Мария Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатская Кораткина Мария Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1866

Сын: Шатский Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Шатский Семён Фёдорович

Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Шатский Семён Семёнович

Отец ребёнка: Шатский Семён Фёдорович

Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Шатский Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Шатский Семён Фёдорович

Катенино Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатский Семён Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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