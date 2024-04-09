Шатская Кораткина Мария Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1866
Сын: Шатский Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Шатский Семён Фёдорович
Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Шатский Семён Фёдорович
Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шатский Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Шатский Семён Фёдорович
Катенино Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно