Шатский Семён Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатский Семён Семёнович

Шатский Семён Семёнович

Место рождения

Катенино Варненский район Челябинская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

26.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Шатский Семён Фёдорович

Мать: Шатская Кораткина Мария Савельевна

Катенино Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатская Ирина Дмитриевна

Катенино Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
26.03.1915
Катенино Варненский район Челябинская область
Умер в возрасте 45 лет от простуды. Жена - Ирина Дмитриевна
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close