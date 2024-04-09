Шатский Семён Семёнович
Место рожденияКатенино Варненский район Челябинская область
Дата рождения1870
Дата смерти26.03.1915
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Катенино Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатская Ирина Дмитриевна
Катенино Варненский район Челябинская область
Смерть
26.03.1915
Катенино Варненский район Челябинская область
Умер в возрасте 45 лет от простуды. Жена - Ирина Дмитриевна