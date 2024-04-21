Мих Т Ина Лынова Шатская Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мих Т Ина Лынова Шатская Ирина Тимофеевна

Место рождения

Верхнеуральск Челябинская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

12.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Михин Тимофей

Мать: не указана

Верхнеуральск Челябинская область
Бракосочетание
16.10.1902

Муж: Лынов Феодосий Иванович

Катенино Варненский район Челябинская область
Восприемник
06.03.1903
Катенино Варненский район Челябинская область
Ирина Тимофеевна воспреемницей новорождённой Анастасии, родители Псаломщикъ Александръ Боголѣповъ Города Верхие-Ураньска отец мѣщанинъ Тимофѣй Тимофѣевъ Михин и Законная его жена Елена Карповна оба пр... Показать все
Рождение ребёнка
16.10.1904

Дочь: Лынова Вера Феодосьевна

Отец ребёнка: Лынов Феодосий Иванович

Верхнеуральск Челябинская область
Рождение ребёнка
29.05.1910

Дочь: Лынова Анна (Нюся) Феодосьевна

Отец ребёнка: Лынов Феодосий Иванович

Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шатский Захар Григорьевич

Отец ребёнка: Шатский Григорий Семёнович

Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
21.10.1927

Дочь: Шатских Полина Григорьевна

Отец ребёнка: Шатский Григорий Семёнович

Катенино Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатский Григорий Семёнович

Смерть
12.07.1941
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