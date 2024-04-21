Мих Т Ина Лынова Шатская Ирина Тимофеевна
Место рожденияВерхнеуральск Челябинская область
Дата рождения1885
Дата смерти12.07.1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Михин Тимофей
Верхнеуральск Челябинская область
Бракосочетание
16.10.1902
Катенино Варненский район Челябинская область
Восприемник
06.03.1903
Катенино Варненский район Челябинская область
Ирина Тимофеевна воспреемницей новорождённой Анастасии, родители Псаломщикъ Александръ Боголѣповъ Города Верхие-Ураньска отец мѣщанинъ Тимофѣй Тимофѣевъ Михин и Законная его жена Елена Карповна оба пр... Показать все
Рождение ребёнка
16.10.1904
Дочь: Лынова Вера Феодосьевна
Отец ребёнка: Лынов Феодосий Иванович
Верхнеуральск Челябинская область
Рождение ребёнка
29.05.1910
Дочь: Лынова Анна (Нюся) Феодосьевна
Отец ребёнка: Лынов Феодосий Иванович
Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Шатский Захар Григорьевич
Отец ребёнка: Шатский Григорий Семёнович
Катенино Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
21.10.1927
Дочь: Шатских Полина Григорьевна
Отец ребёнка: Шатский Григорий Семёнович
Катенино Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1941