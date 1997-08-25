Кухаренко (Реднина) Мария Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти25.08.1997
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Реднин Моисей Дорофеевич
Мать: Реднина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кухаренко Пантилеймон (Пантелей) Георгиевич
Рождение ребёнка
10.01.1931
Сын: 2 Брак Кухаренко Василий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Кухаренко Пантилеймон (Пантелей) Георгиевич
Смерть
25.08.1997