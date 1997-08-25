Кухаренко (Реднина) Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухаренко (Реднина) Мария Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

25.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Реднин Моисей Дорофеевич

Мать: Реднина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухаренко Пантилеймон (Пантелей) Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухаренко Анатолий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Кухаренко Пантилеймон (Пантелей) Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кухаренко Пантилеймон (Пантелей) Георгиевич

Рождение ребёнка
10.01.1931

Сын: 2 Брак Кухаренко Василий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Кухаренко Пантилеймон (Пантелей) Георгиевич

Смерть
25.08.1997

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