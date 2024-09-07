Реднина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реднина Анна Ивановна

Место рождения

с. Потрошилово, Минусинский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реднин Моисей Дорофеевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Реднин Александр Моисеевич

Отец ребёнка: Реднин Моисей Дорофеевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Кухаренко (Реднина) Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Реднин Моисей Дорофеевич

Смерть
Неизвестно

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