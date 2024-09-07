Реднина Анна Ивановна
Место рожденияс. Потрошилово, Минусинский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Реднин Александр Моисеевич
Отец ребёнка: Реднин Моисей Дорофеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Кухаренко (Реднина) Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Реднин Моисей Дорофеевич
Смерть
Неизвестно