Реднин Моисей Дорофеевич
Место рожденияс. Потрошилово, Минусинский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Реднин Дорофей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Реднина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Реднин Александр Моисеевич
Мать ребёнка: Реднина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Кухаренко (Реднина) Мария Моисеевна
Мать ребёнка: Реднина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно