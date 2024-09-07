Кухаренко Анатолий Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухаренко Анатолий Пантелеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кухаренко Пантилеймон (Пантелей) Георгиевич

Мать: Кухаренко (Реднина) Мария Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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