Кухаренко Пантилеймон (Пантелей) Георгиевич
Место рожденияс. Потрошилово, Минусинский район
Дата рождения23.07.1909
Дата смерти15.06.1980
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухаренко Анатолий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Кухаренко (Реднина) Мария Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кухаренко (Реднина) Мария Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1931
Сын: 2 Брак Кухаренко Василий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Кухаренко (Реднина) Мария Моисеевна
Смерть
15.06.1980
Причина смерти: Бластома простаты, рак