Кухаренко Пантилеймон (Пантелей) Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухаренко Пантилеймон (Пантелей) Георгиевич

Место рождения

с. Потрошилово, Минусинский район

Дата рождения

23.07.1909

Дата смерти

15.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1909

Отец: Кухаренко Георгий Васильевич

Мать: Кухаренко Марина Кириллловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухаренко Анатолий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Кухаренко (Реднина) Мария Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухаренко (Реднина) Мария Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кухаренко (Реднина) Мария Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1931

Сын: 2 Брак Кухаренко Василий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Кухаренко (Реднина) Мария Моисеевна

Смерть
15.06.1980
Причина смерти: Бластома простаты, рак

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