Аксенов Архип Феофилактович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти09.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Аксенов Филат Афанасьевич
Мать: Аксенова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксенов Григорий Архипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1867
Дочь: Трунова (Аксенов) Варвара Архиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Аксенова) Прасковья Архиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Аксенов Николай Архипович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.03.1915
чахотка