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Аксенов Архип Феофилактович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

09.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Аксенов Филат Афанасьевич

Мать: Аксенова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Григорий Архипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Петр Архипович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1867

Дочь: Трунова (Аксенов) Варвара Архиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Аксенова) Прасковья Архиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Аксенов Николай Архипович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.03.1915
чахотка

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