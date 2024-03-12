Аксенов Григорий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксенов Архип Феофилактович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Упоминание
Неизвестно
Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 88-А|Российский Государственный Военно-исторически... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.11.1890
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Аксенова) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1915
409-й пехотный Новохоперский полк, ратник
Смерть
Неизвестно