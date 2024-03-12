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Аксенов Григорий Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксенов Архип Феофилактович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Упоминание
Неизвестно
Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 88-А|Российский Государственный Военно-исторически... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.11.1890

Сын: Аксенов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Аксенова) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1915
409-й пехотный Новохоперский полк, ратник
Смерть
Неизвестно

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