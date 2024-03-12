(Аксенова) Прасковья Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Аксенов Архип Феофилактович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1901
Рождение ребёнка
19.02.1904
Дочь: (Хаустова) Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Хаустов Семен Харлампиевич
Рождение ребёнка
05.05.1907
Отец ребёнка: Хаустов Семен Харлампиевич
Смерть
Неизвестно