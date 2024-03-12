Хаустов Семен Харлампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1901
Рождение ребёнка
19.02.1904
Дочь: (Хаустова) Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: (Аксенова) Прасковья Архиповна
Рождение ребёнка
05.05.1907
Мать ребёнка: (Аксенова) Прасковья Архиповна
Смерть
Неизвестно