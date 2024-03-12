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Хаустов Семен Харлампиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1901

Жена: (Аксенова) Прасковья Архиповна

Рождение ребёнка
19.02.1904

Дочь: (Хаустова) Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: (Аксенова) Прасковья Архиповна

Рождение ребёнка
05.05.1907

Сын: Хаустов Денис Семенович

Мать ребёнка: (Аксенова) Прасковья Архиповна

Смерть
Неизвестно

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