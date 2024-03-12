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Аксенов Николай Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Аксенов Архип Феофилактович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1904

Жена: Аксенова (Пыльнева) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
15.10.1905

Сын: Аксенов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Аксенова (Пыльнева) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
23.10.1907

Сын: Аксенов Яков Николаевич

Мать ребёнка: Аксенова (Пыльнева) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
19.07.1909

Дочь: (Аксенова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Аксенова (Пыльнева) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
19.03.1911

Сын: Аксенов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Аксенова (Пыльнева) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
23.08.1914

Дочь: (Аксенов) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Аксенова (Пыльнева) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
15.07.1916

Дочь: (Аксенов) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Аксенова (Пыльнева) Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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