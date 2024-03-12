Аксенов Николай Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Аксенов Архип Феофилактович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1904
Рождение ребёнка
15.10.1905
Сын: Аксенов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Аксенова (Пыльнева) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
23.10.1907
Мать ребёнка: Аксенова (Пыльнева) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
19.07.1909
Дочь: (Аксенова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Аксенова (Пыльнева) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
19.03.1911
Мать ребёнка: Аксенова (Пыльнева) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
23.08.1914
Дочь: (Аксенов) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Аксенова (Пыльнева) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
15.07.1916
Дочь: (Аксенов) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Аксенова (Пыльнева) Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно