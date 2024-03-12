Аксенова (Пыльнева) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1904
Рождение ребёнка
15.10.1905
Сын: Аксенов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Аксенов Николай Архипович
Рождение ребёнка
23.10.1907
Отец ребёнка: Аксенов Николай Архипович
Рождение ребёнка
19.07.1909
Дочь: (Аксенова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Аксенов Николай Архипович
Рождение ребёнка
19.03.1911
Отец ребёнка: Аксенов Николай Архипович
Рождение ребёнка
23.08.1914
Дочь: (Аксенов) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Аксенов Николай Архипович
Рождение ребёнка
15.07.1916
Дочь: (Аксенов) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Аксенов Николай Архипович
Смерть
Неизвестно