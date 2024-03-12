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Аксенов Петр Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксенов Архип Феофилактович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова (Немцова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1900

Сын: Аксенов Пантелей Петрович

Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1902

Дочь: (Аксенова) Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1904

Дочь: (Аксенова) Харитиния Петровна

Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
21.12.1906

Сын: Аксенов Петр Петрович

Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1909

Сын: Аксенов Василий Петрович

Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1911

Дочь: (Аксенова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.1913

Дочь: (Аксенова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
21.04.1917

Дочь: (Аксенова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно

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