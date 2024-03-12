Аксенов Петр Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксенов Архип Феофилактович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1900
Сын: Аксенов Пантелей Петрович
Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1902
Дочь: (Аксенова) Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1904
Дочь: (Аксенова) Харитиния Петровна
Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1906
Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1909
Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1911
Дочь: (Аксенова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1913
Дочь: (Аксенова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1917
Дочь: (Аксенова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно