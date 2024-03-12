Аксенова (Немцова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Немцова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Петр Архипович

Рождение ребёнка
25.07.1900

Сын: Аксенов Пантелей Петрович

Отец ребёнка: Аксенов Петр Архипович

Рождение ребёнка
05.10.1902

Дочь: (Аксенова) Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Аксенов Петр Архипович

Рождение ребёнка
01.10.1904

Дочь: (Аксенова) Харитиния Петровна

Отец ребёнка: Аксенов Петр Архипович

Рождение ребёнка
21.12.1906

Сын: Аксенов Петр Петрович

Отец ребёнка: Аксенов Петр Архипович

Рождение ребёнка
28.02.1909

Сын: Аксенов Василий Петрович

Отец ребёнка: Аксенов Петр Архипович

Рождение ребёнка
22.08.1911

Дочь: (Аксенова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Аксенов Петр Архипович

Рождение ребёнка
24.09.1913

Дочь: (Аксенова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Аксенов Петр Архипович

Рождение ребёнка
21.04.1917

Дочь: (Аксенова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Аксенов Петр Архипович

Смерть
Неизвестно

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