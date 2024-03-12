Аксенова (Немцова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1900
Сын: Аксенов Пантелей Петрович
Отец ребёнка: Аксенов Петр Архипович
Рождение ребёнка
05.10.1902
Дочь: (Аксенова) Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Аксенов Петр Архипович
Рождение ребёнка
01.10.1904
Дочь: (Аксенова) Харитиния Петровна
Отец ребёнка: Аксенов Петр Архипович
Рождение ребёнка
21.12.1906
Отец ребёнка: Аксенов Петр Архипович
Рождение ребёнка
28.02.1909
Отец ребёнка: Аксенов Петр Архипович
Рождение ребёнка
22.08.1911
Дочь: (Аксенова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Аксенов Петр Архипович
Рождение ребёнка
24.09.1913
Дочь: (Аксенова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Аксенов Петр Архипович
Рождение ребёнка
21.04.1917
Дочь: (Аксенова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Аксенов Петр Архипович
Смерть
Неизвестно