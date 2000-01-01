Архипов Терентий Титов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Терентий Титов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Архипов Сидор Терентия

Мать ребёнка: Архипова Анна Евдокимова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Архипов Герасим Терентьевич

Мать ребёнка: Архипова Анна Евдокимова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Минотора Терентьева

Мать ребёнка: Архипова Анна Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Анна Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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