Архипов Терентий Титов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Архипова Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Архипов Герасим Терентьевич
Мать ребёнка: Архипова Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Минотора Терентьева
Мать ребёнка: Архипова Анна Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Анна Евдокимова
Смерть
Неизвестно