(Архипова) Минотора Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Архипов Терентий Титов
Мать: Архипова Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
05.02.1862
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.05.1863
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.10.1866
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.12.1867
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.03.1870
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.04.1871
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.06.1873
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.04.1878
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.11.1880
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно