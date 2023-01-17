(Архипова) Минотора Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Архипова) Минотора Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1802 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Архипов Терентий Титов

Мать: Архипова Анна Евдокимова

Рождение ребёнка
05.02.1862

Отец ребёнка: не указан

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.05.1863

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.10.1866

Отец ребёнка: не указан

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.12.1867

Отец ребёнка: не указан

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.03.1870

Отец ребёнка: не указан

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.04.1871

Отец ребёнка: не указан

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.06.1873

Отец ребёнка: не указан

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.04.1878

Отец ребёнка: не указан

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.11.1880

Отец ребёнка: не указан

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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