Архипова Анна Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Анна Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Архипов Сидор Терентия

Отец ребёнка: Архипов Терентий Титов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Архипов Герасим Терентьевич

Отец ребёнка: Архипов Терентий Титов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Минотора Терентьева

Отец ребёнка: Архипов Терентий Титов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Терентий Титов

Смерть
Неизвестно
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