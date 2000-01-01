Архипова Анна Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Архипов Терентий Титов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Архипов Герасим Терентьевич
Отец ребёнка: Архипов Терентий Титов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Минотора Терентьева
Отец ребёнка: Архипов Терентий Титов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно