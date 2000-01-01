Архипова Марфа Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Лукерья Степановна
Отец ребёнка: Архипов Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
16.05.1866
Сын: Архипов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Архипов Степан Игнатьевич
Бочиха
Рождение ребёнка
25.01.1872
Сын: Архипов Василий Степанович
Отец ребёнка: Архипов Степан Игнатьевич
Бочиха
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Безделова (катина) Параскева Степановна
Отец ребёнка: Архипов Степан Игнатьевич
Бочиха
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно