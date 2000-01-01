Архипова Марфа Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Марфа Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Лукерья Степановна

Отец ребёнка: Архипов Степан Игнатьевич

Рождение ребёнка
16.05.1866

Сын: Архипов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Архипов Степан Игнатьевич

Бочиха
Рождение ребёнка
25.01.1872

Сын: Архипов Василий Степанович

Отец ребёнка: Архипов Степан Игнатьевич

Бочиха
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Безделова (катина) Параскева Степановна

Отец ребёнка: Архипов Степан Игнатьевич

Бочиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Степан Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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