Архипова Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Архипов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1893
Сын: Архипов Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Архипов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Архипов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Архипов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1900
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Архипов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1902
Отец ребёнка: Архипов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1905
Отец ребёнка: Архипов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1906
Сын: Архипов Артемий Фёдорович
Отец ребёнка: Архипов Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно