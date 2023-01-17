Архипова Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Ирина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Архипов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1893

Сын: Архипов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Архипов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Архипов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Архипов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Архипов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
29.07.1900

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Архипов Фёдор Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.07.1902

Отец ребёнка: Архипов Фёдор Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.06.1905

Сын: Архипов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Архипов Фёдор Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.10.1906

Сын: Архипов Артемий Фёдорович

Отец ребёнка: Архипов Фёдор Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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