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Архипов Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1893

Отец: Архипов Фёдор Иванович

Мать: Архипова Ирина Степановна

Бракосочетание
06.02.1913

Жена: Архипова Татьяна Ивановна

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
18.02.1914

Сын: Архипов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Архипова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
29.06.1915

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Архипова Татьяна Ивановна

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
26.06.1917

Сын: Архипов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Архипова Татьяна Ивановна

д.Бочиха
Рождение ребёнка
27.11.1918

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Архипова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
25.09.1921

Сын: Архипов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Архипова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Архипов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Архипова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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