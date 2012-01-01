Архипов Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1893
Отец: Архипов Фёдор Иванович
Бракосочетание
06.02.1913
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
18.02.1914
Сын: Архипов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Архипова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
29.06.1915
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Архипова Татьяна Ивановна
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
26.06.1917
Мать ребёнка: Архипова Татьяна Ивановна
д.Бочиха
Рождение ребёнка
27.11.1918
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Архипова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1921
Сын: Архипов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Архипова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Архипов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Архипова Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно