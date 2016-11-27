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Руцкая Валентина Петровна

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Место рождения

Ямская, Ямская волость, Курский уезд

Дата рождения

15.02.1949

Дата смерти

27.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1949

Отец: Руцкой Пётр Фёдорович

Мать: Руцкая (Петрухина) Зинаида Григорьевна

Ямская, Ямская волость, Курский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсюкова (Котельникова) Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Котельников Виктор Георгиевич

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котельников Виктор Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель химии
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Смерть
27.11.2016

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