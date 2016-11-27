Руцкая Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения15.02.1949
Дата смерти27.11.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсюкова (Котельникова) Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Котельников Виктор Георгиевич
Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель химии
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Смерть
27.11.2016