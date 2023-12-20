Руцкой Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения21.12.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1941
Дочь: Сухорученкова (Руцкая) Элеонора Петровна
Мать ребёнка: Руцкая (Петрухина) Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
15.02.1949
Дочь: Руцкая Валентина Петровна
Мать ребёнка: Руцкая (Петрухина) Зинаида Григорьевна
Смерть
Неизвестно