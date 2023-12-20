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Руцкой Пётр Фёдорович

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Место рождения

Ямская, Ямская волость, Курский уезд

Дата рождения

21.12.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1915

Отец: Руцкой Фёдор Иванович

Мать: Руцкая (Болдырева) Мария Ивановна

Ямская, Ямская волость, Курский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руцкая (Петрухина) Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
07.06.1941

Дочь: Сухорученкова (Руцкая) Элеонора Петровна

Мать ребёнка: Руцкая (Петрухина) Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
15.02.1949

Дочь: Руцкая Валентина Петровна

Мать ребёнка: Руцкая (Петрухина) Зинаида Григорьевна

Ямская, Ямская волость, Курский уезд
Смерть
Неизвестно

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