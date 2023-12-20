Руцкая (Петрухина) Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руцкая (Петрухина) Зинаида Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Петрухин Григорий Васильевич

Мать: Петрухина (Букарева) Ульяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руцкой Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
07.06.1941

Дочь: Сухорученкова (Руцкая) Элеонора Петровна

Отец ребёнка: Руцкой Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
15.02.1949

Дочь: Руцкая Валентина Петровна

Отец ребёнка: Руцкой Пётр Фёдорович

Ямская, Ямская волость, Курский уезд
Смерть
2010

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