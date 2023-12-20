Руцкая (Петрухина) Зинаида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1941
Дочь: Сухорученкова (Руцкая) Элеонора Петровна
Отец ребёнка: Руцкой Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
15.02.1949
Дочь: Руцкая Валентина Петровна
Отец ребёнка: Руцкой Пётр Фёдорович
Ямская, Ямская волость, Курский уезд
Смерть
2010