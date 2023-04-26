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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
281Ямская (Введенская), слобода каз.при р. Тускори.22567029402951Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
98. Ямская, пригородная слобода бывшая государственная, при речке Тускари, дворов 778, жителей 5334, волостное правление, церковь православная, школа, аптека, 63 лавки, 1 Показать все
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Ямская слобода561895994Земского начальника: 4. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 6.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Ямская