слобода Ямская, слобода Ямская, Курский уезд, Курская губерния (на 1913) — Familio

Ямская

Курский уезд, Курская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Курский уезд
281Ямская (Введенская), слобода каз.при р. Тускори.22567029402951Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Курский уезд, Ямская волость
98. Ямская, пригородная слобода бывшая государственная, при речке Тускари, дворов 778, жителей 5334, волостное правление, церковь православная, школа, аптека, 63 лавки, 1 Показать все

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Курский уезд, Ямская волость
Ямская слобода561895994Земского начальника: 4. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 6.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Курская губерния, Курский уезд, Ямская волость
слобода Ямская
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