Зражевская Прасковья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зражевская Прасковья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зражевский Калин Андреевич

Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зражевский Калин Андреевич

Рождение ребёнка
01.05.1923

Сын: Зражевский Алексей (Андрей) Калинович

Отец ребёнка: Зражевский Калин Андреевич

со слов Кряжвой С.А. в смье его вспоминали как "Андрея"
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зражевский Калин Андреевич

Работа или профессия
С 1930 по 1935
Организация: Кушгумский известняковый завод | Должность: чернорабочая
Место жительства
30.07.1944
Образцевый посёлок д №8, Запорожье, Украина (УССР)
из наградного листа Зражевского А.К.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зражевский Калин Андреевич

Смерть
Неизвестно
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