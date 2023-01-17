Зражевская Прасковья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
01.05.1923
Сын: Зражевский Алексей (Андрей) Калинович
Отец ребёнка: Зражевский Калин Андреевич
со слов Кряжвой С.А. в смье его вспоминали как "Андрея"
Рождение ребёнка
1927
Работа или профессия
С 1930 по 1935
Организация: Кушгумский известняковый завод | Должность: чернорабочая
Место жительства
30.07.1944
Образцевый посёлок д №8, Запорожье, Украина (УССР)
из наградного листа Зражевского А.К.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно