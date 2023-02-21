Семенюк (Зражевская) Катерина Калиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Зражевская) Катерина Калиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Зражевский Калин Андреевич

Мать: Зражевская Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
учитель начальных классов
Место жительства
Неизвестно
Краковец, Львівська область
Смерть
Неизвестно
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