Семенюк (Зражевская) Катерина Калиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
учитель начальных классов
Место жительства
Неизвестно
Краковец, Львівська область
Смерть
Неизвестно