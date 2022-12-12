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Зражевский Алексей (Андрей) Калинович

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Место рождения

Степное

Дата рождения

01.05.1923

Дата смерти

18.04.1955

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1923

Отец: Зражевский Калин Андреевич

Мать: Зражевская Прасковья Семёновна

со слов Кряжвой С.А. в смье его вспоминали как "Андрея"
Работа или профессия
С 1938 по 23.06.1941
Организация: Завод №29 им. Баранова | Должность: фрезеровщик
Военная служба
С 23.06.1941 по 27.10.1950
Род войск: бронетанковые | Воинское звание: ст. лейтенант | место призыва: Запорожский РВК, Украинская ССР, Запорожская обл., Запорожский р-н
Бракосочетание
08.04.1949

Жена: Новосёлова Клавдия Ивановна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
28.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новосёлова Клавдия Ивановна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Работа или профессия
Неизвестно
фрезеровщик, офицер бронетанковых войск, рабочий
Смерть
18.04.1955
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Причина смерти: перелом основания свода черепа, открытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг
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