Зражевский Калин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗражевский Калин Андреевич

Зражевский Калин Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Зражевский Андрей Максимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зражевская Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зражевская Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
01.05.1923

Сын: Зражевский Алексей (Андрей) Калинович

Мать ребёнка: Зражевская Прасковья Семёновна

со слов Кряжвой С.А. в смье его вспоминали как "Андрея"
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зражевская Прасковья Семёновна

Работа или профессия
С 1930 по 1935
Должность: Сапожник
Работа или профессия
С 1935 по 1937
Организация: Кушгумский известняковый завод | Должность: каменолом
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зражевская Прасковья Семёновна

Смерть
1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close