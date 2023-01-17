Зражевский Калин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1937
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Зражевский Андрей Максимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
01.05.1923
Сын: Зражевский Алексей (Андрей) Калинович
Мать ребёнка: Зражевская Прасковья Семёновна
со слов Кряжвой С.А. в смье его вспоминали как "Андрея"
Рождение ребёнка
1927
Работа или профессия
С 1930 по 1935
Должность: Сапожник
Работа или профессия
С 1935 по 1937
Организация: Кушгумский известняковый завод | Должность: каменолом
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937