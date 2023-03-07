Галицкая (Зражевская) Раиса Калиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалицкая (Зражевская) Раиса Калиновна

Галицкая (Зражевская) Раиса Калиновна

avatar

Место рождения

Степное

Дата рождения

1927

Дата смерти

Около 2001

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Зражевский Калин Андреевич

Мать: Зражевская Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
16.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close