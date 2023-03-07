Галицкая (Зражевская) Раиса Калиновна
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиОколо 2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
16.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2001