Новосёлова (Алфёрова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлова (Алфёрова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

14.11.1928

Дата смерти

12.10.2000

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1923 г.р.
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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
08.04.1949

Муж: Зражевский Алексей (Андрей) Калинович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
28.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зражевский Алексей (Андрей) Калинович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
28.02.1962

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
продавец, кладовщик
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Смерть
12.10.2000
Курск, город Курск, Курская область
Причина смерти: м.б. деобетическая кома, впала с ночи, пролежала менее суток. Врачи говорили, что оказывать какую-либо помощь бесполезно
Похороны
13.10.2000
Могила Новосёлова К.И., Южное кладбище, Курский район, Курская область, Россия
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