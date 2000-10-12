Новосёлова (Алфёрова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.11.1928
Дата смерти12.10.2000
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.04.1949
Рождение ребёнка
28.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зражевский Алексей (Андрей) Калинович
Бракосочетание
28.02.1962
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
продавец, кладовщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.2000
Причина смерти: м.б. деобетическая кома, впала с ночи, пролежала менее суток. Врачи говорили, что оказывать какую-либо помощь бесполезно
Похороны
13.10.2000
Могила Новосёлова К.И., Южное кладбище, Курский район, Курская область, Россия