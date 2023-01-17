Ларин Елисей Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
На июль 1915 года 39 лет
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Рядовой 2-го Уральского казачьего полка. В июле 1915 года участвовал в прикрытии отступления русских войск из Польши - Наревской операции. 13.07.1915 р... Показать все
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Ларина Пелагея Васильевна
Предположительная мать Ларина Пелагея Васильевна указана в военных документах. На 05.2022 другой Пелагеи Васильевны не найдено.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно