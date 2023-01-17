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Ларин Елисей Степанович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
На июль 1915 года 39 лет
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Рядовой 2-го Уральского казачьего полка. В июле 1915 года участвовал в прикрытии отступления русских войск из Польши - Наревской операции. 13.07.1915 р... Показать все
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ларин Георгий Елисеевич

Мать ребёнка: Ларина Пелагея Васильевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Предположительная мать Ларина Пелагея Васильевна указана в военных документах. На 05.2022 другой Пелагеи Васильевны не найдено.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Пелагея Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно
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