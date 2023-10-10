Ларина (Ларина) Васса Елисеевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1912 ст.
Отец: Ларин Елисей Степанович
Крещение
26.08.1912 ст.
Студёное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Исаакий Стольников. Псаломщик Порфирий Леонтьев. Торбин Пётр Семёнович. Восприемник. Казак Студёновской станицы и посёлка. Терентьева Пелагея Гавриловна. Восприемница. Жена казака Яманского ... Показать все
Смерть
Неизвестно