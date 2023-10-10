Ларина (Ларина) Васса Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Ларина) Васса Елисеевна

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

21.08.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1912 ст.

Отец: Ларин Елисей Степанович

Мать: Ларина Пелагея Васильевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
26.08.1912 ст.
Студёное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Исаакий Стольников. Псаломщик Порфирий Леонтьев. Торбин Пётр Семёнович. Восприемник. Казак Студёновской станицы и посёлка. Терентьева Пелагея Гавриловна. Восприемница. Жена казака Яманского ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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