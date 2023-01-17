Ларин Георгий Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Ларин Елисей Степанович
Предположительная мать Ларина Пелагея Васильевна указана в военных документах. На 05.2022 другой Пелагеи Васильевны не найдено.
Военная служба
С 10.01.1942 по ?.07.1942
Воинское звание: Красноармеец Призван 10.01.1942 года Илекским РВК. Красноармеец. Последняя связь 1.05.1942 года.
Смерть
?.07.1942
Причина смерти: Пропал без вести