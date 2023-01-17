Ларин Георгий Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарин Георгий Елисеевич

Ларин Георгий Елисеевич

avatar

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Ларин Елисей Степанович

Мать: Ларина Пелагея Васильевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Предположительная мать Ларина Пелагея Васильевна указана в военных документах. На 05.2022 другой Пелагеи Васильевны не найдено.
Военная служба
С 10.01.1942 по ?.07.1942
Воинское звание: Красноармеец Призван 10.01.1942 года Илекским РВК. Красноармеец. Последняя связь 1.05.1942 года.
Смерть
?.07.1942
Причина смерти: Пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close