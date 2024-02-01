Малаховская (Короткевич) Зинаида Никифоровна
Место рожденияVitebsk Region Belarus
Дата рождения12.07.1908
Дата смерти18.09.1993
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908
Отец: Короткевич Никифор
Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
09.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малаховский Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
14.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малаховский Михаил Яковлевич
Смерть
18.09.1993
Похороны
Неизвестно