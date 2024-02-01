Малаховская (Короткевич) Зинаида Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малаховская (Короткевич) Зинаида Никифоровна

Место рождения

Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

12.07.1908

Дата смерти

18.09.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908

Отец: Короткевич Никифор

Мать: Короткевич Прасковья Ивановна

Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
09.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малаховский Михаил Яковлевич

Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
14.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малаховский Михаил Яковлевич

Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Смерть
18.09.1993
Айлино, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Айлино, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
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