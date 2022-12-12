село Айлино, село Айлино, Саткинский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Айлино

Саткинский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Златоустовский уезд
1727Айлина, деревня.при рч. Акбие, близь впадении ея в р. Ай.7329219545563Р. — Часовня. Волостное 1 правление. Почтовая станция. Мельниц водяных 7. Базары по воскресеньям. Ярмарка: в день Вознесения, 1 — 3 октября и 25 — 27 декабря. Пчеловодств Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Златоустский уезд, Айлинская 1-я волость
919. Айлино, село бывшее государственное, при речке Акбие, дворов 222, жителей 1112, волостное правление (уездный город в 73 верстах), церковь православная, часовня, школ Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Первая Айлинская волость
1Айлино, с. при реч. Алла-Бия и Бик-Бия, на почт. трак., православная и единоверческая церкви (постр.: первая — в 1876 г, а последняя — в 1899 году), зем. шк., 2 мануф., 3 Показать все 73288830909Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Саткинский район
325986Айлиносело55°14'00"58°50'00"N-40-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Саткинский муниципальный район, Айлинское сельское поселение
75649411101с Айлиносело
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