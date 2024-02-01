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Малаховский Михаил Яковлевич

Место рождения

Belarus

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.09.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Малаховский Яков

Мать: Хима

Belarus
Рождение ребёнка
09.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малаховская Зинаида Никифоровна

Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
14.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малаховская Зинаида Никифоровна

Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Смерть
?.09.1944
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