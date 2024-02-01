Малаховский Михаил Яковлевич
Место рожденияBelarus
Дата рождения1907
Дата смерти?.09.1944
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Малаховский Яков
Мать: Хима
Belarus
Рождение ребёнка
09.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малаховская Зинаида Никифоровна
Рождение ребёнка
14.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малаховская Зинаида Никифоровна
Смерть
?.09.1944