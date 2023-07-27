Давыдов Егор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздова (Давыдова) Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Давыдова Марфа Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Давыдова Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Давыдова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Давыдова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Давыдова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Давыдова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Картошкина (Давыдова) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Давыдова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Дедушкевич (Давыдова) Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Давыдова Марфа Петровна