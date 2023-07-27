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Давыдов Егор Васильевич

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Василий Давыдович

Мать: Давыдова Авдотья Васильевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздова (Давыдова) Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Давыдова Марфа Петровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Давыдова Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Давыдова Марфа Петровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Давыдов Сергей Егорович

Мать ребёнка: Давыдова Марфа Петровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Давыдова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Давыдова Марфа Петровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Картошкина (Давыдова) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Давыдова Марфа Петровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Дедушкевич (Давыдова) Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Давыдова Марфа Петровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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