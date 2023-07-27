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Давыдов Василий Давыдович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Давыдов Давыд Савельевич

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова Авдотья Васильевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Давыдова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Давыдова Авдотья Васильевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Давыдова Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Давыдова Авдотья Васильевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Давыдова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Давыдова Авдотья Васильевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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