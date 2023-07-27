Давыдов Василий Давыдович
Место рождения
Дата рождения1821
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Давыдов Давыд Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Давыдова Авдотья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Давыдова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Давыдова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Давыдова Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Давыдова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Давыдова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Давыдова Авдотья Васильевна