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Давыдова Авдотья Васильевна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Егор Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Давыдович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Василий Давыдович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Давыдова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Давыдов Василий Давыдович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Давыдова Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Давыдов Василий Давыдович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Давыдова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Давыдов Василий Давыдович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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