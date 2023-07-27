Давыдова Авдотья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Давыдов Василий Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Давыдова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Давыдов Василий Давыдович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Давыдова Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Давыдов Василий Давыдович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Давыдова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Давыдов Василий Давыдович