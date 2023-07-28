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Давыдова Агриппина Васильевна
Давыдова Агриппина Васильевна
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Место рождения
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1848
Пол
Женский
Отец
Давыдов Василий Давыдович
1821 г.р.
Мать
Давыдова Авдотья Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Давыдов Василий Давыдович
Мать:
Давыдова Авдотья Васильевна
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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