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Давыдова Агриппина Васильевна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Давыдов Василий Давыдович

Мать: Давыдова Авдотья Васильевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд