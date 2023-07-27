Давыдова Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Давыдова Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Давыдов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Давыдов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Давыдова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Давыдов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Картошкина Анна Егоровна
Отец ребёнка: Давыдов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Дедушкевич Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Давыдов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздова Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Давыдов Егор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно