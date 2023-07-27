Давыдова Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Давыдова Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Давыдов Егор Васильевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Давыдов Сергей Егорович

Отец ребёнка: Давыдов Егор Васильевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Давыдова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Давыдов Егор Васильевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Картошкина Анна Егоровна

Отец ребёнка: Давыдов Егор Васильевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Дедушкевич Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Давыдов Егор Васильевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздова Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Давыдов Егор Васильевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Егор Васильевич

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