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Ильин Лаврентий

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Место рождения

Тамбовская область, село Моисеево

Дата рождения

05.08.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1843

Отец: Ильин Никифор

Мать: Ильина Евфросинья

Тамбовская область, село Моисеево
Крещение
06.08.1843
Тамбовская область, Борисоглебский уезд, село Моисеево, церковь Введения Пресвятой Богородицы
Крестные: Влас Фомич Юрин, Акилина Федоровна Филатова, священник Михаил
Рождение ребёнка
24.06.1882

Дочь: Попова Акулина (Акилина)

Мать ребёнка: Ильина Пелагея

Село Моисеево, Уваровского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Андрей

Мать ребёнка: Ильина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Пелагея

Смерть
Неизвестно
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