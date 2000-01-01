Ильин Лаврентий
Место рожденияТамбовская область, село Моисеево
Дата рождения05.08.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1843
Отец: Ильин Никифор
Мать: Ильина Евфросинья
Тамбовская область, село Моисеево
Крещение
06.08.1843
Тамбовская область, Борисоглебский уезд, село Моисеево, церковь Введения Пресвятой Богородицы
Крестные: Влас Фомич Юрин, Акилина Федоровна Филатова, священник Михаил
Рождение ребёнка
24.06.1882
Дочь: Попова Акулина (Акилина)
Мать ребёнка: Ильина Пелагея
Село Моисеево, Уваровского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Андрей
Мать ребёнка: Ильина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Пелагея
Смерть
Неизвестно