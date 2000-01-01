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Ильин Никифор

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Место рождения

Тамбовская область, село Моисеево

Дата рождения

01.02.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1822

Отец: Ильин Венедикт

Мать: Ильина Екатерина

Тамбовская область, село Моисеево
Крещение
05.02.1822
Тамбовская область, село Моисеево, Введенская церковь
Священник Дионисий Коблин, крестные Никифор Ильин, Василиса Милосердова
Бракосочетание
11.02.1840

Жена: Ильина Евфросинья

Тамбовская область, Борисоглебский уезд, село Моисеево
Введенская церковь село Моисеево
Рождение ребёнка
05.08.1843

Сын: Ильин Лаврентий

Мать ребёнка: Ильина Евфросинья

Тамбовская область, село Моисеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Евфросинья

Смерть
Неизвестно
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