Ильин Никифор
Место рожденияТамбовская область, село Моисеево
Дата рождения01.02.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1822
Отец: Ильин Венедикт
Мать: Ильина Екатерина
Тамбовская область, село Моисеево
Крещение
05.02.1822
Тамбовская область, село Моисеево, Введенская церковь
Священник Дионисий Коблин, крестные Никифор Ильин, Василиса Милосердова
Бракосочетание
11.02.1840
Жена: Ильина Евфросинья
Тамбовская область, Борисоглебский уезд, село Моисеево
Введенская церковь село Моисеево
Рождение ребёнка
05.08.1843
Сын: Ильин Лаврентий
Мать ребёнка: Ильина Евфросинья
Тамбовская область, село Моисеево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Евфросинья
Смерть
Неизвестно