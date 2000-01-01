Ильина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Пелагея

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Место рождения

Тамбовская область, село Покровское

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Ильин Федор (От жены)

Мать: Ильина Ольга

Тамбовская область, село Покровское
Рождение ребёнка
24.06.1882

Дочь: Попова Акулина (Акилина)

Отец ребёнка: Ильин Лаврентий

Село Моисеево, Уваровского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Андрей

Отец ребёнка: Ильин Лаврентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Лаврентий

Смерть
Неизвестно
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