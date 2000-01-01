Ильина Пелагея
Место рожденияТамбовская область, село Покровское
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Ильин Федор (От жены)
Мать: Ильина Ольга
Тамбовская область, село Покровское
Рождение ребёнка
24.06.1882
Дочь: Попова Акулина (Акилина)
Отец ребёнка: Ильин Лаврентий
Село Моисеево, Уваровского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Андрей
Отец ребёнка: Ильин Лаврентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Лаврентий
Смерть
Неизвестно